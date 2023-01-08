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2 часа назад

Первый электрокар Xiaomi заметили на дорогах Китая

Газета.Ru

Фотографии предположительно первого электромобиля Xiaomi появились в сети после его тестирования на китайских дорогах. Об этом сообщает портал Cnevpost.

Первый электрокар Xiaomi заметили на дорогах Китая
Фото: arenaev.comarenaev.com

На опубликованных снимках невозможно разглядеть дизайн прототипа, однако на крыше и под скрывающим полотном можно рассмотреть лидар и большое количество датчиков, помогающих системе автономного вождения Xiaomi Pilot.

По слухам, Xiaomi в данный момент работает над двумя электромобилями. Более дешевая модель будет позиционироваться в качестве конкурента Tesla Model 3. Ее цена составит от 260 до 300 тыс. юаней (от 2,57 до 2,97 млн руб.), в то время как вторая версия электрокара Xiaomi будет предлагаться по цене от 350 тыс. юаней (от 3,46 млн руб.).

Ожидается, что полноценная презентация электромобиля Xiaomi состоится до конца 2023 года, а в массовое производство он поступит уже в первом квартале 2024 года.

В марте 2021 года китайский производитель электроники Xiaomi объявил о своем выходе на рынок автомобильной промышленности.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что глава Xiaomi похвастался количеством положительных отзывов о Xiaomi 13.

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