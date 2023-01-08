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2 часа назад

УАЗ поднял цены на свои внедорожники в России

Газета.Ruиещё 1

В начале января УАЗ опубликовал обновленные прайс-листы на свои автомобили, обратил внимание журнал «Авто.ру». Модели «Патриот», «Пикап» и «Хантер» подорожали на 30 тыс. рублей во всех комплектациях.

УАЗ поднял цены на свои внедорожники в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В базовой версии УАЗ «Патриот» стоит от 1,53 млн рублей с двигателем «ЗМЗ Про» экологического класса «Евро-2» и механической коробкой передач. За 1,78 млн рублей внедорожники предлагаются с расширенным набором опций комфорта. Автомобили с моторами класса «Евро-5» дороже на 20 тыс. рублей. «Патриоты» доступны без ABS, ESP и подушек безопасности.

«Пикапы» предлагаются только в базовой комплектации за 1,56 млн («Евро-2») и за 1,58 млн рублей («Евро-5»). Внедорожники «Хантер» обойдутся минимум в 1,38 млн рублей, причем для них доступны моторы класса «Евро-0» и «Евро-5».

Автоновости,УАЗ,
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