В РФ начались продажи китайских кроссоверов Mazda CX-4 с дилерской гарантией

Российские дилеры открыли продажи японских кроссоверов Mazda СХ4 китайской сборки, обеспечивая их своей гарантией. Машины выпускаются в КНР совместным предприятием Changan Mazda для китайского рынка, в РФ они поставляются по параллельному импорту.

Фото: Car.ru Car.ru

Одна из дилерских компаний ввезла в РФ небольшую партию кроссоверов Mazda СХ4. Решение охватить машины двухлетней гарантией (или 100 тысяч км пробега) должно привлечь внимание потенциальных покупателей.

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Дилеры предлагают четыре комплектации компактного кроссовера.

В базовой версии машина получила 2,0-литровый атмосферный двигатель SkyActiv-G мощностью 158 л. с. при 202 Н•м крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 6-скоростная автоматическая КПП.

За автомобиль в комплектации Entry нужно заплатить 2,99 млн руб., вариант Entry Plus обойдётся покупателям в 3,16 млн руб. Автомобиль в версии Core доступен за 3,25 млн руб, за топовую комплектацию High нужно заплатить 3,52 млн руб.

Кроссовер в начальной комплектации получил 17-дюймовые колёсные диски.

Установлен кондиционер, имеются шесть подушек безопасности, система стабилизации на курсе, кнопка запуска мотора и модуль бесключевого доступа в салон. Машина имеет передний и задний парктроники, модуль контроля «слепых» зон и большой люк в крыше. Подогрев передних сидений в базовой версии не предусмотрен, а вместо мультимедиа системы предложен радиоприёмник FM-диапазона.

Комплектация Entry Plus дополнена мультимедийным комплексом, установлен 8-дюймовый дисплей. Имеется навигатор, но без русского языка, так как данная модель изначально не предназначалась для рынка РФ, адаптивный климат-контроль и обзорная видеокамера.

Вариант Core получил все опции, которые есть у Entry и Entry Plus, но имеются и дополнительные.

Передние сиденья и задний диван обшиты натуральной кожей, предусмотрен подогрев кресел водителя и пассажира справа, электрическая регулировка водительского сиденья. Добавлены датчики дождя и света, электронные ассистенты. На лобовом стекле разместили проекционный дисплей.

Кроссоверы Mazda СХ4 производятся с передним приводом.