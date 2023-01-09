Honda и Sony выпустят кроссовер и два седана

Летом 2022 года Honda и Sony образовали совместное предприятие Sony Honda Mobility, которое займется выпуском электрокаров. На выставке CES, проходящей в Лас-Вегасе, компания представила прототип своего первенца и озвучила название марки — Afeela, образованное от английского feel («чувствовать»). Теперь же стало известно, что в планах у Sony и Honda — не менее трех электрокаров, о которых рассказал главный исполнительный директор СП Ясухидэ Мизуно в интервью Autocar.

Фото: Sony Honda Mobility Sony Honda Mobility

По словам Мизуно, партнеры уже думают о следующих двух моделях, которые увидят свет после выпуска первого электрокара. Рассматриваются кроссовер и еще один седан. Также на повестке дня — разработка MPV для вечеринок, но его удастся выпустить, только если Sony Honda Mobility сможет презентовать собственный автопилот третьего либо четвертого уровня, который позволит убирать руки с руля.

Мизуно пообещал, что новые модели появятся в течение пяти лет с момента выпуска первенца — чтобы о новой марке не успели забыть. В числе потенциальных соперников Afeela видит BMW i4, Mercedes-Benz EQE и Tesla Model 3.

Sony Honda Mobility

Технические подробности пока скрываются, но известно, что в основу электромобилей бренда ляжет платформа Honda e:Architecture, которая пока находится в разработке. Финальная версия по плану будет готова примерно тогда же, когда дебютирует серийный седан — в 2026 году. Honda будет отвечать за ходовые качества модели, а Sony возьмет на себя электронику, включая систему автономного вождения.