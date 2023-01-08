В РФ привезли электро лифтбек Zeekr 001 за 6 млн рублей

Российские дилеры приступили к продажам электрического лифтбека Zeekr 001 стоимостью 6 млн рублей. Кузов машины напоминает Porsche Panamera, салон также позаимствован у данной немецкой модели, включая массивный туннель, смыкающийся с торпедой.

Фото: Car.ru Car.ru

Дилерские компании предлагают к продаже электрокар Zeekr 001, который в России официально не представлен. Названая модель была официально презентована в Китае в апреле 2021 года. Электро литфбек Zeekr 001 выпускается с задним и полным приводом.

В заднеприводном варианте лифтбек получил электродвигатель мощностью 272 л. с., в полноприводной конфигурации имеются два электрических мотора суммарным потенциалом 544 л. с.

До контрольных 100 км/ч авто разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость лифтбека 200 км/ч.

Проектируя данную модель, дизайнеры взяли за основу компоновку кузова Porsche Panamera Sport Tourismo, кроме капотного фрагмента. В ходе дизайнерских разработок был утверждён дизайн передней части кузова, напоминающий компактный кроссовер Lynk & Co 05.

При создании Zeekr 001 специалисты использовали платформу, на которой строился электрокар Sustainable Experience.

Данная «тележка» является унифицированной, она служит основой и для других электромобилей. Длина кузова китайского электрокара составляет 4970 мм, высота – 1560 мм, ширина – 1999 мм, межосевое расстояние не превышает 3005 мм.

Стоимость Zeekr 001 6 млн рублей.

Компания Zeekr хорошо известна в Китае, её модели, как правило, имеют прогрессивный дизайн. Данный производитель является структурным подразделением крупнейшей компании Geely и специализируется на выпуске электромобилей.

Предприятие выпускает машины со спортивной направленностью. Первая модель – Zeekr 001, появилась в КНР 2021 году, было продано 2016 экземпляров. В Европу лифтбеки начали поставлять в 2022 году, на протяжении года реализовано свыше 2000 машин.