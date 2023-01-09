В Чечне появится автомобильный кластер

Власти Чечни объявили о намерении запустить в 2023 году новый автомобильный кластер – он будет организован на базе нынешнего завода «Чеченавто». В настоящее время на мощностях предприятия собирают Lada Granta, а с осени прошлого года там выпускают еще и ГАЗель Next. В наступившем году на «Чеченавто» наладят производство автомобилей УАЗ, что, по заявлению министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова, превратит завод в «один из первых автокластеров в России по новой форме».

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«Мы планируем на базе „Чеченавто“ создать автомобильный кластер, — цитирует Хакимова ТАСС. — Мы будем производить 16 тысяч автомобилей». Он добавил, что реализация проекта «даст мощный импульс развитию промышленной сферы региона».

Еще летом 2022 года появилась информация, что на мощностях «Чеченавто» могут запустить и производство иномарок – тогда сообщалось, что поиски партнеров ведутся в дружественных странах, а именно Китае и Иране. В списке потенциальных партнеров присутствовал и белорусский МАЗ.

Помимо автомобильного кластера, в Чечне создадут индустриальный парк в сфере машиностроения. «На Северном Кавказе находится всего четыре процента от действующих в России площадок, – отметил министр. – Действенным механизмом для развития промышленности и повышения инвестиционного потенциала является создание промышленной инфраструктуры».