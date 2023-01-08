Первый автомобиль Xiaomi впервые сфотографировали

Xiaomi вывела на дороги свой первый автомобиль спустя почти два года после объявления о входе в новый для себя бизнес. Как пишет CnEVPost, опубликовавший снимки с тестов, первым свет увидит электрический седан, который будет выступать в одном классе с XPeng P7. На сегодняшний день он известен под кодовым именем Modena. Ожидается, что продажи стартуют в 2024 году, а в 2025-м к нему присоединится вторая модель, названная Le Mans.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Автомобиль на фотографиях тщательно замаскирован, что позволяет судить только об общих пропорциях кузова с длинным капотом. Также у Modena желтые тормозные суппорты и лидар на крыше: в Xiaomi делают ставку именно на LiDAR, утверждая, что это ключ к продвинутым автономным системам будущего. В создание собственного автопилота китайский техногигант вложил 3,3 миллиарда юаней, что равно почти 500 миллионам долларов.

Дорожные испытания означают, что основной этап разработки седана подошел к концу. Как пишут «Китайские автомобили», ссылаясь на информацию с закрытой премьеры, автомобиль выпустят в трех вариантах: первые получат железо-фосфатные батареи Blade от BYD, а «топовая» — батарею Qilin от CATL, которая сможет заряжаться с нуля до 80 процентов за 15 минут. Все версии оборудуют новейшими процессорами 8295 от Qualcomm.

Стоимость Modena с аккумуляторами производства BYD составит 250-300 тысяч юаней или 2,7-3,1 миллиона рублей. За самый дорогой вариант же придется выложить около 350 тысяч юаней, или 3,7 миллиона рублей.