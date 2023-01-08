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40 минут назад

Первый автомобиль Xiaomi впервые сфотографировали

Motor.ru

Xiaomi вывела на дороги свой первый автомобиль спустя почти два года после объявления о входе в новый для себя бизнес. Как пишет CnEVPost, опубликовавший снимки с тестов, первым свет увидит электрический седан, который будет выступать в одном классе с XPeng P7. На сегодняшний день он известен под кодовым именем Modena. Ожидается, что продажи стартуют в 2024 году, а в 2025-м к нему присоединится вторая модель, названная Le Mans.

Первый автомобиль Xiaomi впервые сфотографировали
Фото: Motor.ruMotor.ru

Автомобиль на фотографиях тщательно замаскирован, что позволяет судить только об общих пропорциях кузова с длинным капотом. Также у Modena желтые тормозные суппорты и лидар на крыше: в Xiaomi делают ставку именно на LiDAR, утверждая, что это ключ к продвинутым автономным системам будущего. В создание собственного автопилота китайский техногигант вложил 3,3 миллиарда юаней, что равно почти 500 миллионам долларов.

Дорожные испытания означают, что основной этап разработки седана подошел к концу. Как пишут «Китайские автомобили», ссылаясь на информацию с закрытой премьеры, автомобиль выпустят в трех вариантах: первые получат железо-фосфатные батареи Blade от BYD, а «топовая» — батарею Qilin от CATL, которая сможет заряжаться с нуля до 80 процентов за 15 минут. Все версии оборудуют новейшими процессорами 8295 от Qualcomm.

Стоимость Modena с аккумуляторами производства BYD составит 250-300 тысяч юаней или 2,7-3,1 миллиона рублей. За самый дорогой вариант же придется выложить около 350 тысяч юаней, или 3,7 миллиона рублей.

Ранее предполагалось, что верхняя планка составит 300 тысяч юаней, что тоже недешево для рынка Китая, заполненного бюджетными электромобилями. Высокий ценник объясняется богатым оснащением, которое должно позволить долгострою от Xiaomi конкурировать с более современными машинами.

Автоновости,BYD,Qualcomm,
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