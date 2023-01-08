Lightyear представит кроссовер с солнечными батареями и доступной ценой

Нидерландская Lightyear, которая недавно начала производство своего первого электрокара под индексом 0, анонсировала новинку. Компания решила пропустить цифру один и назвать вторую модель Lightyear 2 —купеобразный кроссовер, оборудованный солнечными батареями, как и лифтбек. Однако стоить он будет в несколько раз дешевле — порядка 42 тысяч долларов (чуть больше трех миллионов рублей), в то время как Lightyear 0 оценивается в 250 тысяч долларов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Чем обусловлен такой разброс в ценообразовании, пока неизвестно: Lightyear не предоставила почти никаких подробностей, опубликовав лишь несколько тизерных изображений кросс-купе. Автомобилю достались заваленная крыша, компактные внешние зеркала заднего вида, контрастные «утопленные» дверные ручки и черные оконные стойки. Солнечные панели видны на капоте и крыше.

Информация о «технике» касается запаса хода. Так, Lightyear обещает, что солнцемобиль сможет проезжать до 800 километров на одной зарядке — это больше, чем предлагает более дорогой Lightyear 0, запас хода которого по циклу WLTP составляет 625 километров.

Солнечные панели обеспечивают лифтбеку до 70 дополнительных километров при ясной погоде. Каким будет бонус от них в случае Lightyear 2, пока неизвестно.