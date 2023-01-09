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1 час назад

Новости автомира: Около 100 км дорог построят в Москве до конца года

Агентство «Москва»

В столице в 2023 году планируется построить около 100 км дорог. Об этом ранее журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Около 100 км дорог построят в Москве до конца года
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

«Помимо развития рельсового транспорта, Стройкомплекс Москвы выделяет немалые средства и силы на строительство дорог. В 2023 году снижать темпов строительства улично-дорожной сети не будем - будет введено порядка 100 км дорог», - сказал Бочкарев.

Он также отметил, что в 2022 году в Москве было построено свыше 90 км дорог.

Автоновости,Андрей Бочкарев,
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