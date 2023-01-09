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9 минут назад

Сотни владельцев Tesla устроили протесты в салонах компании

Авторадио

Сотни владельцев Tesla, которые недавно купили эти автомобили, устроили протесты в салонах компании, пишет Reuters. Покупатели оказались недовольны резким снижением цен, о котором производитель объявил 6 декабря, — скидки составляли до 25%.

Сотни владельцев Tesla устроили протесты в салонах компании
Фото: TeslaTesla

Полиция организовала встречу покупателей с представителями Tesla в шанхайском представительстве, на которой от компании потребовали компенсировать разницу в цене. Сотрудники Tesla пообещали дать ответ до 10 января. Протесты так же прошли в салонах и офисах продаж в других городах Китая. Но, по некоторым данным, компания не планирует выплачивать компенсации клиентам, которые купили машины до скидок.

Автоновости,Tesla,
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