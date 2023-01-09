Водителей начнут штрафовать по новому правилу с 11 января

Автоматические комплексы фиксации нарушений смогут штрафовать за новое нарушение.

Фото: Max-Cars Max-Cars

«Закон был подписан 14 июля 2022 года, некоторые его положения должны были вступить в силу только через 180 дней», — Max-Cars.

Штрафы о выбросе мусора из автомобилей впервые внесли в законодательство летом прошлого года. Но с 11 января 2023 года вступают в силу пункты, позволяющие штрафовать водителей с помощью камер на дорогах. Это же касается съемки, которая окажется у инспектора ГИБДД с фотоловушки. Штрафы за нарушение серьезные, начинаются от 10 тысяч рублей. Выплачивать деньги будет владелец автомобиля.

При повторном нарушении сумма для физлиц будет уже от 20 до 30 тысяч рублей. Если нарушение зафиксировала камера, то максимальное наказание останется на уровне 20 тысяч рублей. При регистрации инспектором ИП будет платить от 40 до 60 тысяч рублей, а юридическое лицо – от 60 до 100 тысяч рублей.

Суммы гораздо больше в случае использования прицепов или грузовиков. Гражданам за мусор, выброшенный из прицепа, грозит 40-50 тысяч рублей штрафа. Предприниматель заплатит от 60 до 80 тысяч рублей. А юридическое лицо – 100-120 тысяч. При фото- видеофиксации штраф максимум достигает 100 тысяч рублей.

Для грузовиков и прицепов тоже есть такое понятие, как повторное нарушение. В этом случае придется заплатить 60-70 тысяч рублей гражданам, 80-100 тысяч предпринимателям и 150-200 тысяч юрлицу. Если повторное нарушение снято камерой, то штраф ограничен уровнем 150 тысяч рублей.