В России предложили ввести штраф в десять тысяч для пешеходов

Пользователи портала Российская общественная инициатива (РОИ) предложили поднять штраф для пешеходов за переход дороги в неположенном месте до десяти тысяч рублей. Авторы инициативы заявили, что сейчас ощутимых наказаний для пешеходов не существует.

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В тексте инициативы подчеркивается, что на подобные нарушения почти не обращают внимание - рядом с пешеходным переходом должен оказаться полицейский, который заметит нарушителя.

«В случае, если пешехода привлекли к ответственности, он может отделаться предупреждением. Даже если будет выписан реальный штраф, он будет составлять 500 рублей. С учетом скидки, нарушитель заплатит всего 250 рублей», - подчеркнули авторы предложения.

По их мнению, большинство пешеходов, переходящие дорогу в неположенном месте, руководствуются тем, что они заплатят за такое нарушение меньше, чем стоят две чашки кофе.

Авторы инициативы считают, что если штраф по административной статье 12.29 (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) поднимут до десяти тысяч, это «повысит культурное и ответственное отношение к правилам» и спасет жизни многих пешеходов;

На 9 января инициативу поддержали 157 россиян, против нее выступил 161 человек. Голосование продлится до 31 декабря 2023 года.