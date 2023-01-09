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3 часа назад

Водителей начнут штрафовать по новому правилу с 11 января

Елена Прошина

С 11 января в России начнут использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из транспортного средства. Штраф составит до 200 тыс. рублей. Однако регионы не торопятся их применять, пишет «Коммерсантъ».

Водителей начнут штрафовать по новому правилу с 11 января
Фото: TwitterTwitter

Согласно поправкам в ст. 8.2 КоАП, которые начали действовать с июля 2022 года, за выброшенный мусор из авто, штраф для граждан составляет до 30 тыс. руб., для должностных лиц — 60 тыс. руб., для юридических — 100 тыс. руб. Если мусор выгружают из грузовика, штраф составит 75 тыс. руб. для граждан, 100 тыс. руб.— для должностных лиц и 200 тыс.— для юридических. При этом изданию не удалось обнаружить какой-либо статистики в регионах по подобным нарушениям.

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Теперь же в силу вступает норма, которая позволяет фиксировать такие нарушения с помощью автоматических комплексов. Однако о планах применять такие камеры пока власти субъектов не заявляли. Дело в том, что до сих пор не выработаны четкие правила к доказательной базе.

«Места стихийных свалок, например, рядом с садоводческими или дачными товариществами, как правило, известны. Жители загородных поселков порой не желают тратить собственные средства на вывоз мусора, предпочитая выбрасывать его по пути следования — в овраг или канаву. С таким явлением технически бороться проще, но плотность размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в России не совсем достаточна для этого», - рассказали в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации).

По словам эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, нарушители попытаются обойти камеры, например, закрыв номер машины. Таким образом, нарушение будет сложно зафиксировать в автоматическом режиме. Оптимальным вариантом в ОКО назвали установку «упрощенных» камер с функцией скрытого видеонаблюдения. Они способны распознавать и госномер автомобиля, и сам факт выброса мусора.

Напомним, закон разрабатывался по инициативе депутатов Мосгордумы и Мособлдумы в 2021 году. Причиной стал слабый эффект от штрафов, ведь на нелегальном вывозе контейнера с мусором в поле или в лес можно заработать 10 тыс. руб., а штраф составлял всего в 1–2 тыс. руб.

Автоновости,Коммерсант,Мосгордума,
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