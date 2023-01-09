Выбрасывающие мусор из машин попадут в объектив камер

С 11 января в России начнут использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из транспортного средства. Штраф составит до 200 тыс. рублей. Однако регионы не торопятся их применять, пишет «Коммерсантъ».

Фото: Twitter Twitter

Согласно поправкам в ст. 8.2 КоАП, которые начали действовать с июля 2022 года, за выброшенный мусор из авто, штраф для граждан составляет до 30 тыс. руб., для должностных лиц — 60 тыс. руб., для юридических — 100 тыс. руб. Если мусор выгружают из грузовика, штраф составит 75 тыс. руб. для граждан, 100 тыс. руб.— для должностных лиц и 200 тыс.— для юридических. При этом изданию не удалось обнаружить какой-либо статистики в регионах по подобным нарушениям.

Видео дня

Теперь же в силу вступает норма, которая позволяет фиксировать такие нарушения с помощью автоматических комплексов. Однако о планах применять такие камеры пока власти субъектов не заявляли. Дело в том, что до сих пор не выработаны четкие правила к доказательной базе.

«Места стихийных свалок, например, рядом с садоводческими или дачными товариществами, как правило, известны. Жители загородных поселков порой не желают тратить собственные средства на вывоз мусора, предпочитая выбрасывать его по пути следования — в овраг или канаву. С таким явлением технически бороться проще, но плотность размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в России не совсем достаточна для этого», - рассказали в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации).

По словам эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, нарушители попытаются обойти камеры, например, закрыв номер машины. Таким образом, нарушение будет сложно зафиксировать в автоматическом режиме. Оптимальным вариантом в ОКО назвали установку «упрощенных» камер с функцией скрытого видеонаблюдения. Они способны распознавать и госномер автомобиля, и сам факт выброса мусора.