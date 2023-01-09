Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
50 минут назад

АвтоВАЗ вернулся к работе: автомобили собирают шесть дней в неделю

Motor.ruиещё 1

В понедельник, 9 января, АвтоВАЗ вернулся с каникул и приступил к работе в шестидневном режиме: Lada Granta будут собирать в две смены, а семейство Niva – в одну. У рабочих, в свою очередь, будет скользящий график с выходным среди недели. «Российская газета» уточняет, что шестидневный режим продлится до 26 февраля. В планах завода на 2023 год – выпуск 400 тысяч автомобилей, а Lada должна занять около 50 процентов российского авторынка.

АвтоВАЗ вернулся к работе: автомобили собирают шесть дней в неделю
Фото: © Lada© Lada

Как и последние полгода, АвтоВАЗ в настоящее время выпускает автомобили двух семейств, это Granta в нескольких версиях и Niva (Legend и Travel). Весной на конвейер тольяттинского завода должна встать Vesta, производство которой перенесли с предприятия в Ижевске, а также в течение года (предположительно осенью) возобновится выпуск семейства Largus. На заводе в Ижевске тем временем наладят сборку электрического e-Largus, однако, по последним данным, его стоит ждать не раньше 2024 года.

Официальный производственный план АвтоВАЗа на нынешний год – 401,6 тысячи автомобилей. Эта цифра не раз корректировалась: изначально предполагалось, что с конвейера сойдет полмиллиона машин, однако уже осенью пошли разговоры о снижении объемов до 400 тысяч.

АвтоВАЗ также стал оператором бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге – там под маркой Lada будут собирать три модели в партнерстве с пока неназванными иностранными автопроизводителями из дружественных стран. Известно, что это буду автомобили классов C и D, в том числе седаны и кроссоверы. На первом этапе сборка будет крупноузловой (SKD), а с 2025-2026 планируется переход на CKD – мелкоузловое производство по полному циклу, со сваркой и окраской.

Автоновости,Lada Granta,Nissan,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители