АвтоВАЗ вернулся к работе: автомобили собирают шесть дней в неделю

В понедельник, 9 января, АвтоВАЗ вернулся с каникул и приступил к работе в шестидневном режиме: Lada Granta будут собирать в две смены, а семейство Niva – в одну. У рабочих, в свою очередь, будет скользящий график с выходным среди недели. «Российская газета» уточняет, что шестидневный режим продлится до 26 февраля. В планах завода на 2023 год – выпуск 400 тысяч автомобилей, а Lada должна занять около 50 процентов российского авторынка.

Фото: © Lada © Lada

Как и последние полгода, АвтоВАЗ в настоящее время выпускает автомобили двух семейств, это Granta в нескольких версиях и Niva (Legend и Travel). Весной на конвейер тольяттинского завода должна встать Vesta, производство которой перенесли с предприятия в Ижевске, а также в течение года (предположительно осенью) возобновится выпуск семейства Largus. На заводе в Ижевске тем временем наладят сборку электрического e-Largus, однако, по последним данным, его стоит ждать не раньше 2024 года.

Официальный производственный план АвтоВАЗа на нынешний год – 401,6 тысячи автомобилей. Эта цифра не раз корректировалась: изначально предполагалось, что с конвейера сойдет полмиллиона машин, однако уже осенью пошли разговоры о снижении объемов до 400 тысяч.