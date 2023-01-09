У дилеров заканчиваются Lada Largus и Xray

У дилеров Lada заканчиваются автомобили Largus и Xray, также совсем мало осталось Vesta. Об этом "Российской газете" рассказал генеральный директор Прагматика Lada Купчино Игорь Бадер.

"На конец декабря 2022 года у дилеров по всей территории России оставалось 105 автомобилей Xray - это всего 0,3% от общего объема новых автомобилей Lada на складах дилеров, 255 автомобилей Largus - это 0,8% от общего объема автомобилей, а также 794 Vesta, то есть 2,7% от общего объема.

В среднем на площадке дилера сейчас остается примерно 2-3 Vesta, по одной машине Largus, далеко не у каждого есть Xray.

Учитывая сверхмалые остатки по этим моделям, велика вероятность что они уже предоплачены клиентами и просто ждут выдачи, или, например, возобновления госпрограммы.

Так или иначе - купить новую Vesta, Xray или Largus не так и просто", - отметил Бадер.

Напомним, с 9 января конвейер АвтоВАЗа будет работать в шестидневном режиме - до 26 февраля. Линия Granta и платформа B0 - шесть дней в неделю в две смены, а линия Niva - в одну смену. В то же время Lada Lagrus и Vesta пока не выпускаются. Рестарт производства должен состояться в этом году. От модели Xray компания отказалась.