Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
43 минуты назад

У дилеров заканчиваются Lada Largus и Xray

Российская Газета

У дилеров Lada заканчиваются автомобили Largus и Xray, также совсем мало осталось Vesta. Об этом "Российской газете" рассказал генеральный директор Прагматика Lada Купчино Игорь Бадер.

У дилеров заканчиваются Lada Largus и Xray
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

"На конец декабря 2022 года у дилеров по всей территории России оставалось 105 автомобилей Xray - это всего 0,3% от общего объема новых автомобилей Lada на складах дилеров, 255 автомобилей Largus - это 0,8% от общего объема автомобилей, а также 794 Vesta, то есть 2,7% от общего объема.

В среднем на площадке дилера сейчас остается примерно 2-3 Vesta, по одной машине Largus, далеко не у каждого есть Xray.

Учитывая сверхмалые остатки по этим моделям, велика вероятность что они уже предоплачены клиентами и просто ждут выдачи, или, например, возобновления госпрограммы.

Так или иначе - купить новую Vesta, Xray или Largus не так и просто", - отметил Бадер.

Напомним, с 9 января конвейер АвтоВАЗа будет работать в шестидневном режиме - до 26 февраля. Линия Granta и платформа B0 - шесть дней в неделю в две смены, а линия Niva - в одну смену. В то же время Lada Lagrus и Vesta пока не выпускаются. Рестарт производства должен состояться в этом году. От модели Xray компания отказалась.

Автоновости,Lada Largus,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители