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27 минут назад

Горьковский автозавод не заработал после новогодних каникул

Motor.ru

Горьковский автомобильный завод продолжит отдыхать и после окончания новогодних каникул. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГАЗа, сотрудники отечественного предприятия отправлены в корпоративный отпуск, который продлится две недели — по 22 января включительно. Сообщается, что это плановый ежегодный отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом предприятия. Рабочие получат полную оплату за этот период.

Новогодние каникулы закончились, но ГАЗ продолжит отдыхать
Фото: © GAZ Group© GAZ Group

Некоторые из подразделений ГАЗ в период отпуска продолжат работу согласно графику во время корпоративного отпуска. К примеру, будет проведена модернизация оборудования на сборочных и автокомпонентных производствах. Кроме этого, на всех подразделениях проведут сервисное обслуживание, а также ремонтные и пуско-наладочные работы, для который требуется остановка конвейера.

В предыдущий корпоративный отпуск нижегородское предприятие уходило летом прошлого года — с 25 июля по 5 августа. А до этого, как и в этом году, завод продлевал новогодние каникулы: отпуск длился с 31 декабря 2021 года по 21 января 2022-го.

В декабре минувшего года ГАЗ запустил продажи нового «Соболь-NN», а под конец года фургон стал доступен по подписке. Сумма аренды на месяц фиксированная и составляет 64 800 рублей: в нее входят страховка, шиномонтаж и хранение шин, техобслуживание, а также транспортный налог. Однако арендовать автомобиль можно не менее чем на полгода.

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