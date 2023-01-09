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1 час назад

Volkswagen анонсировал электрический седан ID.7 2023 года

ПроКроссовер.ру

На выставке CES в Лас-Вегасе VW показал новый ID.7. Закамуфлированный седан отличается цифровым дизайном с уникальным лакокрасочным покрытием, которое интерактивно подсвечивает ID.7. Было нанесено 40 слоев краски, некоторые из которых являются токопроводящими, а другие обладают изолирующими свойствами. В общей сложности 22 области автомобиля могут управляться отдельно и электризоваться под верхним слоем краски (электролюминесценция), чтобы они загорались.

Volkswagen анонсировал электрический седан ID.7
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Новая концепция кондиционирования воздуха с интеллектуальными вентиляционными отверстиями предлагает ряд функций. Например, ID.7 может определить, когда водитель приближается, на основе его ключа и уже начнет охлаждать салон в жаркие летние дни или обогревать салон в холодные дни, прежде чем водитель сядет в автомобиль. Недавно разработанные «умные вентиляционные отверстия» контролируют поток воздуха и динамично перемещаются, чтобы максимально быстро распределить воздух по большим площадям. У ID.7 есть много преимуществ, в том числе просторный салон, впечатляющая аэродинамика и большой запас хода. Ожидается, что батарея емкостью 88 кВтч позволит ID.7 проехать примерно 700 километров.

ПроКроссовер.ру

Как и все остальные модели в ID. семейство ID.7 основано на MEB концерна Volkswagen. Преимущества модульной матрицы с короткими свесами и длинной колесной базой (2,97 метра) обеспечивают преимущества для салона. В ID.7 это приводит к характеру роскошного седана с особенно просторным ощущением.

Автоновости,Volkswagen,VolksWagen,
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