Chery показала интерьер новинки 2023 года

В декабре 2022 года Chery опубликовала изображения нового среднеразмерного кроссовера, который планирует выпустить уже во второй половине 2023 года. Теперь китайцы показали тизеры интерьера будущей новинки.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Проект пока известен под именем eQ7. Скорее всего, это не окончательное название, которое получит серийная модель: имя электрическому кроссу будут выбирать при участии пользователей соцсетей.

Судя по картинкам, Chery eQ7 не получит аналоговых органов управления, и единственные тактильно воспринимаемые элементы будут расположены на рулевом колесе. Экраны панели приборов и мультимедиа расположены под одним стеклом, на центральной консоли размещены лишь дефлекторы воздуховодов. Высокий тоннель сделали двухуровневым: под верхней секцией, вероятно, расположена ниша для смартфонов с беспроводной зарядкой.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn