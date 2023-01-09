Chery показала интерьер новинки 2023 года

В декабре 2022 года Chery опубликовала изображения нового среднеразмерного кроссовера, который планирует выпустить уже во второй половине 2023 года. Теперь китайцы показали тизеры интерьера будущей новинки.
Проект пока известен под именем eQ7. Скорее всего, это не окончательное название, которое получит серийная модель: имя электрическому кроссу будут выбирать при участии пользователей соцсетей.
Судя по картинкам, Chery eQ7 не получит аналоговых органов управления, и единственные тактильно воспринимаемые элементы будут расположены на рулевом колесе. Экраны панели приборов и мультимедиа расположены под одним стеклом, на центральной консоли размещены лишь дефлекторы воздуховодов. Высокий тоннель сделали двухуровневым: под верхней секцией, вероятно, расположена ниша для смартфонов с беспроводной зарядкой.
Никакие технические характеристики Chery eQ7 пока не опубликованы. Предполагаемая цена - 150-200 тысяч юаней (примерно 1,5-2 млн рублей).