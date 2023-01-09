В России начали торговать кроссоверами Samsung QM6

У российских дилеров в продаже появились новые корейские кроссоверы Samsung QM6, ввезенные по схеме параллельного импорта. Предложения о продажи появились на популярных сайтах объявлений. Почти все представленные варианты предлагают дилеры из Владивостока. Автомобиль является аналогом Renault Koleos , который официально продавался в России с 2017 по 2020 годы. За Samsung QM6 российские дилеры просят 3,6 млн рублей.

Модель построена на платформе CMF-CD, на которой помимо Renault Koleos также базируется кроссовер Nissan X-Trail. Дилеры предлагают Samsung QM6 с двухлитровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил. В паре с мотором работает вариатор и полный привод. В оснащение входят светодиодные фары, анимированные задние поворотники, климат-контроль, мультимедийная система и лекосплавные колесные диски. Кроме новых машин, дилеры во Владивостоке предлагают привезти Samsung QM6 с пробегом по цене от 1,3 млн рублей за трехлетнюю машину.