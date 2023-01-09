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46 минут назад

Российские дилеры начали торговать кроссоверами Samsung QM6 за 3,6 млн рублей

Южный автомобиль

У российских дилеров в продаже появились новые корейские кроссоверы Samsung QM6, ввезенные по схеме параллельного импорта. Предложения о продажи появились на популярных сайтах объявлений. Почти все представленные варианты предлагают дилеры из Владивостока. Автомобиль является аналогом Renault Koleos, который официально продавался в России с 2017 по 2020 годы. За Samsung QM6 российские дилеры просят 3,6 млн рублей.

В России начали торговать кроссоверами Samsung QM6
Фото: SamsungSamsung

Модель построена на платформе CMF-CD, на которой помимо Renault Koleos также базируется кроссовер Nissan X-Trail. Дилеры предлагают Samsung QM6 с двухлитровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил. В паре с мотором работает вариатор и полный привод. В оснащение входят светодиодные фары, анимированные задние поворотники, климат-контроль, мультимедийная система и лекосплавные колесные диски. Кроме новых машин, дилеры во Владивостоке предлагают привезти Samsung QM6 с пробегом по цене от 1,3 млн рублей за трехлетнюю машину.

Автоновости,Renault Koleos,Nissan X-Trail,Renault,Nissan,
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