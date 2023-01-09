Полностью разрядить Nissan Leaf можно, проехав всего 35 километров

Авторы YouTube-канала Auto Trader провели эксперимент с подержанным Nissan Leaf – оказалось, что при движении на максимальной скорости электрокар разражается уже через несколько десятков километров. В испытаниях участвовал Leaf 2012 года выпуска с пробегом 115 тысяч километров. Так как электрокар весьма старый, он проезжает на одном заряде батареи около 106 километров, а если разогнаться – то в три раза меньше, примерно 35 километров. При этом за бортом во время тестов была минусовая температура (около -3 градусов по Цельсию).

Фото: © AutoTrader / YouTube © AutoTrader / YouTube

Тесты проводились на трассе. Там старенький Leaf удалось разогнать до 159 километров в час – на этой скорости он проехал 4,9 километра, после чего бортовой компьютер предупредил, что запаса хода осталось всего на 39 километров. После этого электрокар стал постепенно замедляться – сначала до 156 километров в час, затем до 153 и 151. Проехав по треку в режиме испытаний 27 километров, электрокар уже не мог развивать скорость более 150 километров в час.

Когда Leaf преодолел 32,6 километра, бортовой компьютер предупредил об ограничении мощности электромотора, и скорость начала стремительно снижаться. В результате в ходе тестов электромобиль преодолел на максимальной скорости расстояние в 34,7 километра прежде, чем батарея разрядилась.