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3 минуты назад

Выяснилось, как полностью разрядить Nissan Leaf, проехав всего 35 километров

Motor.ruиещё 1

Авторы YouTube-канала Auto Trader провели эксперимент с подержанным Nissan Leaf – оказалось, что при движении на максимальной скорости электрокар разражается уже через несколько десятков километров. В испытаниях участвовал Leaf 2012 года выпуска с пробегом 115 тысяч километров. Так как электрокар весьма старый, он проезжает на одном заряде батареи около 106 километров, а если разогнаться – то в три раза меньше, примерно 35 километров. При этом за бортом во время тестов была минусовая температура (около -3 градусов по Цельсию).

Полностью разрядить Nissan Leaf можно, проехав всего 35 километров
Фото: © AutoTrader / YouTube© AutoTrader / YouTube

Тесты проводились на трассе. Там старенький Leaf удалось разогнать до 159 километров в час – на этой скорости он проехал 4,9 километра, после чего бортовой компьютер предупредил, что запаса хода осталось всего на 39 километров. После этого электрокар стал постепенно замедляться – сначала до 156 километров в час, затем до 153 и 151. Проехав по треку в режиме испытаний 27 километров, электрокар уже не мог развивать скорость более 150 километров в час.

Когда Leaf преодолел 32,6 километра, бортовой компьютер предупредил об ограничении мощности электромотора, и скорость начала стремительно снижаться. В результате в ходе тестов электромобиль преодолел на максимальной скорости расстояние в 34,7 километра прежде, чем батарея разрядилась.

Nissan Leaf присутствует на рынке уже 12 лет, и нынешнее поколение модели, которое продается с 2017 года, может стать последним. По инсайдерской информации, прямого наследника у электрического хэтчбека не будет. Дело в том, что основным рынком для модели остается Европа, и спрос на электрокар там снижается. Так, за первый квартал 2022-го удалось реализовать около 8,8 тысячи машин, что на 16,3 процента меньше результата за тот же период предыдущего года.

Автоновости,Nissan Leaf,Nissan,
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