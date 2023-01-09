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20 минут назад

Chery начала продажу нового кроссовера в России

ТАССиещё 1

Китайский автопроизводитель Chery начал продажу нового кроссовера Tiggo 7 Pro Max в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В России начались продажи китайского кроссовера
Фото: ТАССТАСС

"Chery объявляет старт продаж кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Новый 2023 год компания Chery начинает с представления кроссовера Tiggo 7 Pro Max в официальных дилерских центрах марки. <...> Chery Tiggo 7 Pro Max доступен для приобретения в двух комплектациях Prestige и Ultimate. Позицию базовой комплектации исполняет модель Tiggo 7 Pro, которая также в доступе и в наличии у официальных дилеров", - говорится в сообщении.

В комплектации Prestige кроссовер будет оснащен зеркалами с электроприводом складывания и повторителями поворотов, панорамной крышей, антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой стабилизации курсовой устойчивости (ESС). В версии Ultimate автомобиль будет оснащен акустическими стеклами, функцией автоматического предотвращения запотевания лобового стекла, системой фильтрации и контроля качества воздуха AQS, голосовым управлением, мониторингом слепых зон (BSD). Минимальная стоимость нового кроссовера составит 2,37 млн рублей в комплектации Prestige и 2,52 млн рублей в комплектации Ultimate.

По сравнению с первой версией Chery Tiggo 7, кроссовер получил стилистические изменения. LED-фары ближнего и дальнего света занимают максимально высокое положение на стыке решетки и капота, передние светодиодные противотуманные фары обрели T-образную форму.

Ранее сообщалось, что новая версия кроссовера будет представлена в дилерских центрах в январе этого года.

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Chery - автомобильный бренд китайской государственной компании Chery Automobile Co. Ltd. Основная продукция - легковые автомобили, минивэны и внедорожники.

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