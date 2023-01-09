В России начались продажи китайского кроссовера

"Chery объявляет старт продаж кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Новый 2023 год компания Chery начинает с представления кроссовера Tiggo 7 Pro Max в официальных дилерских центрах марки. <...> Chery Tiggo 7 Pro Max доступен для приобретения в двух комплектациях Prestige и Ultimate. Позицию базовой комплектации исполняет модель Tiggo 7 Pro, которая также в доступе и в наличии у официальных дилеров", - говорится в сообщении.