Honda анонсировала кроссовер, который бросит вызов Hyundai Creta

Внешность паркетника сделают в стиле глобальной модели HR-V, при этом ожидается, что новый SUV будет проще, ведь главным рынком для него станет Индия. Премьера намечена на лето.

Фото: Honda Honda

Вот уже несколько лет как по Сети гуляет информация о том, что Honda сделает паркетник специально для Индии. С тех пор компания успела запустить на небогатые азиатские рынки новые недорогие кроссоверы BR-V и WR-V: считалось, что, по крайней мере, один из них и окажется той самой «специальной» моделью – то есть адаптированной и выпускаемой локально (прежний BR-V в Индии тоже был представлен, а «первый» WR-V до сих пор там продают, но это, по сути, совсем другие машины). Однако этого так и не произошло. Теперь же, наконец, объявлено официально: для индийского рынка действительно готовят кросс, созданный с учетом предпочтения местных жителей. Свой анонс Хонда сопроводила дизайн-скетчем, но имя модели еще не названо, характеристики тоже не раскрыты. Известно лишь, что полноценную премьеру SUV справит будущим летом.

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Судя по изображению, облик новинки выполнят в стиле глобального актуального кроссовера Honda HR-V (он же Vezel). В частности, у «индийца» будут аналогичные фары и безрамочная радиаторная решетка. Но передний бампер – другой, с отдельными противотуманками. Да и сам кузов вроде бы оригинальный.

Индийские профильные СМИ пишут, что в основу кроссовера ляжет модернизированная версия платформы от локального седанчика Honda Amaze. Предполагается, что длина паркетника составит где-то 4200 – 4300 мм. Модели прочат 121-сильный бензиновый «атмосферник» 1.5 от другой местной «четырехдверки» марки – City. И с этим же седаном кросс, возможно, разделит гибридную установку (в ее состав тоже входит полуторалитровый мотор). А вот привод наверняка только передний – полноприводные SUV в Индии спросом не пользуются.