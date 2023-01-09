Когда может дебютировать самая дешевая Tesla Model 2

Дебют Tesla Model 2 может состояться в 2024 году, пишут аналитики Loup Ventures, анализирующие деятельность компании Илона Маска. И на это есть несколько резонных причин.

Фото: Tesla Tesla

Анонс самой доступной модели "Тесла" может состояться в начале 2024 года - этот срок, по мнению аналитиков, наиболее оптимален, так как объяви о новинке раньше, сократятся продажи основного драйвера - Tesla Model 3, которая на данный момент является самым бюджетным электрокаром американской компании. Если это произойдёт, то увеличение производительности заводов окажется нерентабельным.

Вероятная дата дебюта новинки - начало 2024 года, а в производство Tesla Model 2 поступит лишь в 2025-ом, примерно в середине.

Однако, учитывая последнюю ситуацию с антирекордами по объёмам капитализации Tesla и снижению стоимости акций, любые прогнозы в отношении развития будущей линейки и производства могут оказаться несостоятельными. Маску, очевидно, выгоднее и правильнее будет сосредоточиться на оптимизации деятельности подконтрольных компаний, включая Twitter (забронирован в РФ).