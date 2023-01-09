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1 час назад

Аналитик рассказал, когда Tesla выпустит самую дешевую Model 2

Российская Газета

Дебют Tesla Model 2 может состояться в 2024 году, пишут аналитики Loup Ventures, анализирующие деятельность компании Илона Маска. И на это есть несколько резонных причин.

Когда может дебютировать самая дешевая Tesla Model 2
Фото: TeslaTesla

Анонс самой доступной модели "Тесла" может состояться в начале 2024 года - этот срок, по мнению аналитиков, наиболее оптимален, так как объяви о новинке раньше, сократятся продажи основного драйвера - Tesla Model 3, которая на данный момент является самым бюджетным электрокаром американской компании. Если это произойдёт, то увеличение производительности заводов окажется нерентабельным.

Вероятная дата дебюта новинки - начало 2024 года, а в производство Tesla Model 2 поступит лишь в 2025-ом, примерно в середине.

Однако, учитывая последнюю ситуацию с антирекордами по объёмам капитализации Tesla и снижению стоимости акций, любые прогнозы в отношении развития будущей линейки и производства могут оказаться несостоятельными. Маску, очевидно, выгоднее и правильнее будет сосредоточиться на оптимизации деятельности подконтрольных компаний, включая Twitter (забронирован в РФ).

Что касается Tesla, то в этом году компании предстоит продолжить налаживать поставки микрочипов и аккумуляторов, а также увеличить выпуск Semi и запустить пикап Cybertruck. В противном случае из лидеров сегмента электрокаров Tesla рискует оказаться на вторых ролях, проиграв концернам General Motors, Ford и китайским брендам, активно осваивающих перспективную нишу.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,Ford,General Motors,
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