Когда может дебютировать самая дешевая Tesla Model 2

Дебют Tesla Model 2 может состояться в 2024 году, пишут аналитики Loup Ventures, анализирующие деятельность компании Илона Маска. И на это есть несколько резонных причин.
Анонс самой доступной модели "Тесла" может состояться в начале 2024 года - этот срок, по мнению аналитиков, наиболее оптимален, так как объяви о новинке раньше, сократятся продажи основного драйвера - Tesla Model 3, которая на данный момент является самым бюджетным электрокаром американской компании. Если это произойдёт, то увеличение производительности заводов окажется нерентабельным.
Вероятная дата дебюта новинки - начало 2024 года, а в производство Tesla Model 2 поступит лишь в 2025-ом, примерно в середине.
Однако, учитывая последнюю ситуацию с антирекордами по объёмам капитализации Tesla и снижению стоимости акций, любые прогнозы в отношении развития будущей линейки и производства могут оказаться несостоятельными. Маску, очевидно, выгоднее и правильнее будет сосредоточиться на оптимизации деятельности подконтрольных компаний, включая Twitter (забронирован в РФ).
Что касается Tesla, то в этом году компании предстоит продолжить налаживать поставки микрочипов и аккумуляторов, а также увеличить выпуск Semi и запустить пикап Cybertruck. В противном случае из лидеров сегмента электрокаров Tesla рискует оказаться на вторых ролях, проиграв концернам General Motors, Ford и китайским брендам, активно осваивающих перспективную нишу.