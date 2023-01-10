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20 минут назад

Chery стал в 2022 году лидером среди китайских марок в России

"Автостат Инфо"иещё 2

С ноября по декабрь 2022 года продажи китайских автомобилей в России выросли на 31% с 16 206 до 21 218 ед. и составили по итогам всего года 117 241 ед., об этом говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Продажи китайских автомобилей увеличились на 5% относительно результата 2021 года, отмечают аналитики компании.

Chery стал в 2022 году лидером среди китайских марок в России
Фото: Chery Chery

Chery по итогам прошедшего года стал лидером продаж среди китайских автомобильных брендов в России с результатом 39 382 проданных авто, что немногим меньше продаж за 2021 год (39 711 ед.). Второй результат в рейтинге показал Haval: 34 385 авто, реализованных в 2022 году, против 35 255 шт., проданных в 2021-м. Продажи Geely за тот же период выросли на 7% с 24356 до 26 065 ед., что позволило марке занять третье место в рейтинге продаж. Четвертым в этом списке стал Exeed (10 256 ед., +331%), а на пятое место вышел Changan, который смог продать в России в прошлом году 2482 авто, на 37% меньше, чем за 2021 год (3922 ед.).

В рейтинге среди моделей китайских автопроизводителей по продажам в России за 2022 год лидирует Chery Tiggo 7 Pro, показавший прирост в 2021 году в размере 90% (рост с 9857 до 18 699 ед. авто). За ним следует Haval Jolion, который вышел на второе место с приростом на 97,5% с 8875 до 17 527 ед. Также за прошлый год в стране было продано 12 643 автомобиля Geely Coolray (+15%), 7673 ед. Chery Tiggo 4 (-31,5%) и 7491 авто марки Haval F7 (-38,5%).

"Автостат Инфо"
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