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1 час назад

Екатеринбуржец отсудил у дорожников 260 тыс. рублей за пробитые на яме колеса

Газета.Ruиещё 1

Свердловский областной суд взыскал более 262 тыс. рублей в пользу владельца Volkswagen Touareg, повредившего колеса своего автомобиля на дорожной выбоине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Водитель отсудил у дорожников 260 тыс. рублей за пробитые на яме колеса
Фото: Константин Чалабов/РИА НовостиКонстантин Чалабов/РИА Новости

Разбирательство заняло более 2,5 лет: инцидент, в результате которого были повреждены колеса внедорожника с правой стороны, произошел в апреле 2020 года на автодороге Арти — Михайловск.

«Сотрудники ГИБДД, выехавшие на место ДТП, составили акт выявленных недостатков дорожного полотна. Размер выбоины составил 103Х278Х15 см. Согласно ГОСТу, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, однако компания, отвечающая за содержание дороги, выступила с апелляцией и утверждала, что в ее адрес не поступало предписаний о заделке выбоины, а причиной аварии стало нарушение ПДД водителем. Областной суд отклонил ее доводы.

Автоновости,Volkswagen Touareg,Volkswagen,ГИБДД,
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