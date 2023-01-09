Водитель отсудил у дорожников 260 тыс. рублей за пробитые на яме колеса

Свердловский областной суд взыскал более 262 тыс. рублей в пользу владельца Volkswagen Touareg, повредившего колеса своего автомобиля на дорожной выбоине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Разбирательство заняло более 2,5 лет: инцидент, в результате которого были повреждены колеса внедорожника с правой стороны, произошел в апреле 2020 года на автодороге Арти — Михайловск.

«Сотрудники ГИБДД, выехавшие на место ДТП, составили акт выявленных недостатков дорожного полотна. Размер выбоины составил 103Х278Х15 см. Согласно ГОСТу, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений», — отмечается в сообщении пресс-службы.