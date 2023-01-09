Самый бюджетный кроссовер Haval вышел на дорожные тесты

Рассмотреть детально кроссовер не получится, так как он скрыт под слоем камуфляжной пленки. Уже сейчас известно, что новая модель Haval M6 станет самым доступным автомобилем в модельном ряду китайского бренда. Дата премьеры Haval M6 назначена на первую половину 2023 года, тогда же будут озвучены и цены на кроссовер.

По своим габаритам Haval M6 будет больше модели F7, но при этом будет стоить существенно дешевле. Базироваться новинка будет на той же платформе LEMON, что и популярный кроссовер Haval Jolion. В качестве силовых агрегатов кроссовер может получить двигатели рабочим объемом 1,5 и 2 литра. В паре с ними будет работать семиступенчатый робот. Возможно появление и гибридной версии.