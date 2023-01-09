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2 минуты назад

Компания Haval вывела на дорожные тесты свой самый бюджетный кроссовер Haval M6

Южный автомобиль

Китайская марка Haval приступила к дорожным испытаниям своей самой дешевой модели — кроссовера Haval M6. Новинку удалось снять фотошпионам.

Самый бюджетный кроссовер Haval вышел на дорожные тесты
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Рассмотреть детально кроссовер не получится, так как он скрыт под слоем камуфляжной пленки. Уже сейчас известно, что новая модель Haval M6 станет самым доступным автомобилем в модельном ряду китайского бренда. Дата премьеры Haval M6 назначена на первую половину 2023 года, тогда же будут озвучены и цены на кроссовер.

Южный автомобиль

По своим габаритам Haval M6 будет больше модели F7, но при этом будет стоить существенно дешевле. Базироваться новинка будет на той же платформе LEMON, что и популярный кроссовер Haval Jolion. В качестве силовых агрегатов кроссовер может получить двигатели рабочим объемом 1,5 и 2 литра. В паре с ними будет работать семиступенчатый робот. Возможно появление и гибридной версии.

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