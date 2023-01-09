Пока Changan готовится официально вывести несколько кроссоверов на российский рынок, частники, действующие в рамках параллельного импорта, уже предлагают их на онлайн-площадках. Например, как выяснила "Российская газета", одно из предложений - кросс-купе Changan CS85.

В Москве продают Changan CS85 в таком кузове за 3 300 000 рублей. В объявлении указано, что автомобиль находится в наличии. В описании указано, что кросс-купе укомплектован 178-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и роботизированной коробкой передач, но на крышке багажнике CS85 наклеен шильд 360Т, который говорит о том, что силовой агрегат другой: пара 233-сильного двухлитрового мотора и 8-ступенчатого "автомата". Как бы то ни было, но привод у машины только передний.