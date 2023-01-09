Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
24 минуты назад

В России начались продажи китайской альтернативы BMW X4 от Changan

Российская Газета

Пока Changan готовится официально вывести несколько кроссоверов на российский рынок, частники, действующие в рамках параллельного импорта, уже предлагают их на онлайн-площадках. Например, как выяснила "Российская газета", одно из предложений - кросс-купе Changan CS85.

В Москве продают Changan CS85 в таком кузове за 3 300 000 рублей. В объявлении указано, что автомобиль находится в наличии. В описании указано, что кросс-купе укомплектован 178-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и роботизированной коробкой передач, но на крышке багажнике CS85 наклеен шильд 360Т, который говорит о том, что силовой агрегат другой: пара 233-сильного двухлитрового мотора и 8-ступенчатого "автомата". Как бы то ни было, но привод у машины только передний.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn

В России начались продажи китайского кроссовера

Changan CS85 имеет следующие габариты: 4728 x 1845 x 1665 мм, размер колёсной базы - 2705 мм. Одноклассником "китайца" выступает Geely Tugella, которая незначительно короче по базе - 2700 мм, и уступает в длине 123 мм. Цена на "Тугеллу" в РФ стартует от 4 млн рублей, но необходимо учитывать, что эта модель оснащена системой полного привода по умолчанию.

Автоновости,Видео,BMW X4,Geely,BMW,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители