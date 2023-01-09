Китайский стартап выводит на рынок топовую версию компактного кроссовера

Китайский стартап Modern Auto со штаб-квартирой в Шанхае осенью 2021 года запустил в производство свою первую и пока единственную модель — компактный кроссовер Modern in, а теперь выводит на рынок его топовую комплектацию.

Фото: Modern Auto Modern Auto

Компанию Modern Auto основал в 2019 году Лю Синь, ранее работавший в автоконцерне SAIC, в Modern Auto он занимает пост гендиректора, другие руководящие должности также отданы выходцам из SAIC, то есть команда имеет большой опыт работы в автобизнесе. Производственная база Modern Auto находится в городе Яньчэн провинции Цзянсу.

Modern Auto

Modern Auto не стремится поразить публику крутым дизайном и технологическими инновациями, а делает крепенький массовый ширпотреб, способный быстро привести молодую компанию к процветанию. Кроссовер Modern in с однообъёмным профилем дебютировал осенью 2021 года, на домашнем рынке у молодой компании уже более ста дилеров, но открытых данных о коммерческих успехах Modern Auto мы пока не нашли, тем более что бизнес компании в значительной степени ориентирован на корпоративный сектор и собственные сервисы извоза.

Modern Auto

В основе Modern in лежит простенькая платформа с плоской батареей в полу, передней подвеской типа McPherson и полузависимой подвеской сзади с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор, объединённый с инвертором и редуктором, расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 120 кВт (163 л.с.) и 280 Нм. Максимальная скорость — 160 км/ч. Ёмкость батареи — 53 либо 80 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по устаревшему циклу NEDC — 420 и 610 км соответственно.

Габаритная длина Modern in — 4473 мм, ширина — 1822 мм, высота — 1538 мм, колёсная база — 2710 мм. Объём багажника — 407 л, со сложенными задними сиденьями — 1160 л. Салон имеет плоский пол и незамысловатую переднюю панель с центральным 14,6-дюймовым мультимедийным планшетом и двумя боковыми узкими экранчиками с диагональю 9 дюймов — левый выполняет роль щитка приборов.

Базовая версия Modern in стоит в Китае 139 800 юаней (1,4 млн рублей в переводе по текущему курсу), а за представленную на днях топ-версию Exclusive дилеры просят 249 800 юаней (2,5 млн рублей). На «полном фарше» кроссовер имеет панорамную стеклянную крышу площадью 1,8 кв. м, кожаную обивку салона и деревянный декор, обогрев руля, электропривод багажной двери, мощную аудиосистему с шестью громкоговорителями и сабвуфером, полный набор электронных ассистентов водителя, встроенный холодильник и прочие удобства.

Modern Auto