В РФ могут расширить госпрограмму льготного автокредитования

Многие российские автолюбители приобретают машину путём участия в госпрограмме льготного автокредитования. Данную услугу могут расширить, несмотря на временное урезание субсидирования в четыре раза.

Фото: © РИА Новости. Максим Блинов © РИА Новости. Максим Блинов

Министерство промышленности и торговли России намерено поддерживать действующую программу кредитования лиц, желающих приобрести новый автомобиль. Речь идёт о важности ранее созданного механизма по поддержанию постоянного спроса на автомобили. Ведомство заинтересовано в концентрации усилий, направляемых на повышение благосостояния населения страны.

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В настоящее время финансовые и иные инструменты, которые имеются в распоряжении ведомства, могут эффективно помочь многим людям стать владельцем нового автомобиля. Крайне важно учитывать коньюнктуру рынка, глубже и полнее реализовывать государственную программу, предусматривающую льготное кредитование российских граждан.

На протяжение 2022 года для поддержания данного проекта из государственного бюджета было выделено 20,7 млрд рублей. Вместе с тем, в начале 2023 года предусмотрено финансирование в размере 5,1 млрд рублей. Не менее 2,0 млрд направят также на льготное лизинговое кредитование.

Ещё 2,7 млрд рублей будут использованы на субсидирование в рамках закупки населением газомоторной техники. На данном этапе всё зависит от реальной поддержки со стороны государства.

Учитывается немаловажное обстоятельство, что транспортные средства могут и далее дорожать, что негативно отразится на количестве желающих стать участником названой государственной программы. Минпромторг РФ учитывает определёное влияние негативных тенденций.

Крайне важным остаётся вопрос увеличения бюджета для поддержки тех россиян, которые изъявят желание войти в качестве участника в госпрограмму льготного автокредитования.

Её основной задачей является дальнейшее стимулирование спроса со стороны населения на автомобильную технику. Упорядоченный финансовый механизм должен оперативно реагировать на любые изменения, происходящие на отечественном рынке.