Rolls-Royce установил личный рекорд

«Это первый случай за 118-летнюю историю компании, когда ее продажи превысили 6 тыс. машин за один 12-месячный период. Стоимость комиссионных сборов на заказ также достигла рекордного уровня, в то время как спрос на все модели Rolls Royce остается исключительно высоким», — отмечается в сообщении Rolls-Royce.