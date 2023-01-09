Rolls-Royce установил личный рекорд

Компания Rolls-Royce продала в 2022 году 6021 автомобиль, что стало рекордным показателем за всю историю марки. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
«Это первый случай за 118-летнюю историю компании, когда ее продажи превысили 6 тыс. машин за один 12-месячный период. Стоимость комиссионных сборов на заказ также достигла рекордного уровня, в то время как спрос на все модели Rolls Royce остается исключительно высоким», — отмечается в сообщении Rolls-Royce.
По сравнению с 2021 годом продажи Rolls-Royce выросли на 8%. Особенно сильно спрос на автомобили британской люксовой марки, принадлежащей концерну BMW, вырос в 2022 году на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Европе, уточнили в компании.
«Несмотря на серьезные геополитические проблемы, влияющие на Европу, в 2022 году регион в целом вырос с рекордными продажами на нескольких рынках, включая Великобританию и Германию», — подчеркивается в заявлении Rolls-Royce.
Ранее в «Союзе автосервисов» сообщили «Газете.Ru», что Volkswagen ограничил для российских дилеров доступ к сервисным программам.