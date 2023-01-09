Гибридный Range Rover Sport оказался слишком тяжелым для «лосиного теста»

Range Rover Sport третьего поколения дебютировал совсем недавно – его премьера состоялась в мае этого года. А недавно внедорожник оказался в распоряжении испанского издания 77km.com, которое традиционно испытывает маневренность и управляемость автомобилей «лосиным тестом». Новый Range Rover Sport специалисты назвали слишком тяжелым – его вес составляет более трех тонн. Но несмотря на это его результат не такой провальный, как и у обычного гибридного Range Rover, который 77km.com протестировал несколько недель назад.

Фото: © km77.com / YouTube.com © km77.com / YouTube.com

В испытаниях принял участие Range Rover Sport P510e – самая мощная версия модели с гибридной установкой и функцией подзарядки от розетки. У него были 23-дюймовые диски с всесезонными шинами Pirelli Scorpion 0. Вес тестового образца составлял 3030 килограммов. В 77km.com отметили, что без водителя у автомобиля почти идеальная развесовка по осям – 49,2/50,8 процента.

Хороший результат для «лосиного теста» – проезд между конусами без касания на скорости больше 75-77 километров в час, однако у трехтонного Range Rover Sport не было шансов справится с заданием на такой скорости. И хотя Sport оказался более управляемым, чем обычный Range Rover, системы стабилизации не всегда срабатывали корректно, и автомобиль задевал конусы. После нескольких попыток лучшим результатом Sport стало прохождение препятствия на скорости 69 километров в час, в то время как гибридный Range Rover смог справится с «лосиным тестом» только при 63 километрах в час.