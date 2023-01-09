Российский авторынок рухну на 59% по сравнению с 2021 годом

По итогам 2022 года в России удалось реализовать 626,3 тысячи новых легковых автомобилей, что демонстрирует снижение на 59% к 2021 году. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

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В публикации сообщается о росте рынка в декабре 2022 года на 10% к ноябрю того же года. По словам аналитиков, в декабре в РФ продали 56,7 тыс. новых легковых машин.

На фирмы России и Китая пришлось свыше 70% всех купленных в прошлом месяцев новых машин. На первом месте расположилась Lada, которая реализовала 19,7 тыс. единиц. Затем идут китайские марки, такие как Chery (7815 ед.), Geely (4483 ед.) и Haval (4406 ед.). На пятой строчке - Kia с показателем в 3532 единиц.

Ранее портал «Автоновости дня» сообщил, что компания Сhangan сертифицировала лифтбэк Uni-V для российского рынка. Он обратил внимание на появление документа ОТТС на автомобиль в реестре одобрений типа транспортного средства. Габариты схожи с размерами Skoda Octavia – длина «китайца» составляет 4680 мм, или 468 см.