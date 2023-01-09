Volkswagen отключил дилеров РФ от сервисных программ

«Концерн Volkswagen все же что-то дает делать дилерам, но фактически все отключено, хоть и официально об этом не говорилось. Ранее Mercedes-Benz тоже отключил доступ к программам, при этом он стал единственным, кто официально уведомил об этом дилерские и сервисные центры. Все остальные европейские компании стараются не афишировать свои действия, которые проводят в России, но какие-то ограничения вводятся», — рассказал Пахомов.