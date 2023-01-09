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1 час назад

Volkswagen отключил дилеров РФ от сервисных программ

Елена Прошина

Компания Volkswagen ограничила на территории России доступ станциям техобслуживания и официальным дилерам к сервисным программам. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Volkswagen отключил дилеров РФ от сервисных программ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Концерн Volkswagen все же что-то дает делать дилерам, но фактически все отключено, хоть и официально об этом не говорилось. Ранее Mercedes-Benz тоже отключил доступ к программам, при этом он стал единственным, кто официально уведомил об этом дилерские и сервисные центры. Все остальные европейские компании стараются не афишировать свои действия, которые проводят в России, но какие-то ограничения вводятся», — рассказал Пахомов.

При этом он отметил, что Volkswagen еще не отключил Россию от баз диагностического оборудования. Дилеры сами придумывают способы решения различных проблем. К примеру, обмениваются файлами с необходимыми данными.

В свою очередь, заместитель генерального директора по сервису АГ «Авилон» Сергей Паршиков добавил, что сейчас дилеры разрабатывают план на случай различных ситуаций, чтобы их клиенты не остались без поддержки.

«Одно можно сказать с уверенностью – решения любых возникающих проблем будут найдены, это вопрос времени», — заявил Паршиков.

Ранее сообщалось, что в сервисных центрах Mercedes-Benz стала недоступна диагностика, настройка систем и приборов автомобилей концерна. Также отмечалось, что компания работает над оффлайн-версиями приложений.

Автоновости,Volkswagen,Mercedes-Benz,Сергей Паршиков,Александр Пахомов,Авилон,
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