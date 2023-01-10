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52 минуты назад

"Китайские автомобили": на "Автоторе" будут собирать седаны Kaiyi Xuandu

Газета.Ruиещё 2

Завод «Автотор» в Калининграде будет собирать седаны Xuandu китайской марки Kaiyi, об этом сообщает портал «Китайские автомобили», который вместе с «Российской газетой» изучил опубликованные на сайте калининградского завода снимки.

На "Автоторе" будут собирать седаны Kaiyi Xuandu
Фото: KaiyiKaiyi

В рамках новогодней акции воспитаннику детского дома показали сборочный цех «Автотора» и продукцию, также ему удалось посидеть за рулем некой машины и проехаться на ней по испытательному полигону в качестве пассажира. Фотографии были сделаны таким образом, чтобы оставить за кадром большую часть деталей автомобиля, однако эксперты распознали на снимках седан Kaiyi Xuandu. На «Автоторе» эту информацию комментировать отказались.

Отмечается, что Kaiyi – это последователь созданного Chery суббренда Cowin. Kaiyi Xuandu по габаритам похож на Hyundai Elantra, которую выпускали на калининградском заводе. Автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,5 л (156 л.с. и 230 Нм) с вариатором, причем силовой агрегат знаком россиянам по моделям Chery и Exeed.

В список оснащения седана входят цифровой экран приборной панели, большой монитор мультимедиа, система кругового обзора, задние парктроники и «зимний» пакет. В Китае автомобиль стоит от 67,8 до 93,9 тыс. юаней (670-930 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу).

Ранее в декабре автозавод «Автотор» вернулся к работе и заключил соглашения с тремя китайскими компаниями, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на областного губернатора Антона Алиханова.

Также «Газета.Ru» выяснила, что автомобильные дилеры начали поставлять в Россию новые китайские кроссоверы Kaiyi X3 Pro.

Автоновости,Hyundai Elantra,Chery,Hyundai,Антон Алиханов,
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