Впервые в истории Индия вошла в тройку крупнейших мировых авторынков, заняв по итогам 2022 года 3 место. Об этом сообщает издание Mint.
По предварительным данным, по объёму продаж автомобилей Индии удалось опередить Японию.
«Продажи новых автомобилей в Индии составили не менее 4,25 миллиона единиц, превысив аналогичные показатели в 4,2 миллиона в Японии», – сообщает источник.
При этом Индийская ассоциация автопроизводителей утверждает, что крупнейшим авторынком мира по прежнему остаётся Китай. С января по ноябрь 2022 года там было продано 24,3 млн автомобилей. Второе место занимает США, где по итогам прошлого года было продано 13,7 млн автомобилей.
Ранее стало известно, что Индия готовит свою первую подводную исследовательскую экспедицию.