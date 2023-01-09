Впервые в истории Индия вошла в тройку крупнейших мировых авторынков, заняв по итогам 2022 года 3 место. Об этом сообщает издание Mint.

«Продажи новых автомобилей в Индии составили не менее 4,25 миллиона единиц, превысив аналогичные показатели в 4,2 миллиона в Японии», – сообщает источник.

При этом Индийская ассоциация автопроизводителей утверждает, что крупнейшим авторынком мира по прежнему остаётся Китай. С января по ноябрь 2022 года там было продано 24,3 млн автомобилей. Второе место занимает США, где по итогам прошлого года было продано 13,7 млн автомобилей.