"Автотор" "засветил" бюджетный седан, который будут собирать на заводе

"Бюджетный" седан Kaiyi Xuandu с большой долей вероятности встанет на конвейер калининградского завода "Автотор". Эту модель компания случайно "засветила" в одном из своих новостных сообщений.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Накануне Нового года предприятие в рамках акции "Ёлка чудес - АВТОТОР" исполнило желание 13-летнего воспитанника детского дома, который мечтал увидеть, как производят машины. В итоге Сережа "вошел в сборочный цех производства пассажирских автомобилей", причем, как отметили в компании, "стал первым в истории посетителем".

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Мальчик не только увидел, как работники завода "устанавливают обивку, панель управления и сотни других деталей", но и "самый ответственный момент" - стыковку двигателя с кузовом. Более того, ему удалось прокатиться на готовом экземпляре в качестве пассажира по испытательному треку.

Снимки с восхищенным ребенком опубликовали на ресурсах "Автотора" и распространили в Сети. Естественно, в кадр попал и салон машины, в которой эксперты "РГ" узнали седан Kaiyi Xuandu. Интересно, что в самой китайской компании, которая является прямым наследником бренда Cowin, созданного Chery, эту модель называют спортивной. Соответствующую роль подчеркивают красные тормозные суппорты, два больших выпуска выхлопной системы и спойлер на крышке багажника. В салоне имидж поддерживают спортивные кресла, красные декоративные акценты и прострочки и пластик с текстурой под карбон.

Впрочем, до спорткара Xuandu, конечно, далеко. Машина с размерами 4666 х 1825 х 1483 мм и колесной базой 2700 мм оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. Максимальный крутящий момент - 230 Нм. Легко догадаться, что это тот самый двигатель, что используется, например, на Chery Tiggo 7 Pro и Exeed LX. Как и у этих машин, он сочетается с вариатором, имитирующим 9 ступеней, а также с "механикой". Спереди и сзади используется независимая подвеска.

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www.autohome.com.cn

В списке функционального оснащения - 6 подушек безопасности, подогрев сидений, голосовое управление опциями, система кругового обзора, датчики парковки. Перед водителем - монитор с диагональю 12,4 дюйма и современная приборка с цифровым экраном.

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