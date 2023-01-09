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14 минут назад

Mercedes-Benz поможет найти угнанную машину, но только при наличии платной подписки

Motor.ru

Компания Mercedes-Benz запустила новые сервисы подписки для владельцев ее автомобилей в США. Один из них — «Помощь при угоне автомобиля», при активации которого Mercedes-Benz раскроет полицейским месторасположение автомобиля, отслеживаемое в реальном времени, и поделится историей его перемещений. Услуга, призванная сделать владение автомобилем более комфортным и спокойным, платная, но плата символическая — 25 долларов (1,7 тысячи рублей) в год.

Угнанный Mercedes-Benz помогут найти только за отдельную плату
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Отмечается, что Mercedes-Benz не будет следить за машиной без надлежащих оснований. То есть, специалисты не станут подключатся к угнанному автомобилю до того, как его владелец подаст заявление в полицию, где делу будет присвоен номер. После эту информацию и другие дополнительные данные нужно будет отправить в Центр поддержки клиентов.

Mercedes-Benz

И только после этого Mercedes-Benz постарается выследить автомобиль и передаст полученные сведения правоохранительным органам. В описании услуги отмечается, что благодаря ей «расследование может начаться немедленно, что увеличит вероятность возврата вашего автомобиля».

Кроме этого, за 15 долларов (тысячу рублей) в год Mercedes-Benz предлагает подписку на отслеживание месторасположения машины через приложение Mercedes me в радиусе 1,6 километра.

16 долларов (1,1 тысячи рублей) в год стоит услуга Valet Service Mode, полезная при передаче автомобиля третьим лицам: она подразумевает постоянную работу системы стабилизации, ограничение максимальной скорости до 80 километров в час, отключение спорт-режима и сокрытие всей личной информации. В ту же сумму обойдется режим «Начинающий водитель». Он также принудительно делает автомобиль более «спокойным», но снижает максимальную скорость только до 120 километров в час.

Подписки доступны для владельцев Mercedes-Benz в США. Там же в прошлом году появилась возможность сделать электрокары семейств EQE и EQS мощнее и быстрее — за 1200 долларов в год. Платное изменение ПО автомобилей увеличивает отдачу установок, а также сокращает время разгона с места до 100 километров в час примерно на секунду.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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