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22 минуты назад

Jeep отзывает в России более 1200 автомобилей Grand Cherokee из-за неисправной системы ABS

Газета.Ruиещё 1

Американская компания Jeep отзывает с российского рынка для ремонта 1217 автомобилей Grand Cherokee. Об этом сообщает Росстандарт.

Jeep Grand Cherokee отзывают с российского рынка из-за неисправной ABS
Фото: JeepJeep

«Причина отзыва транспортных средств: гидравлический блок управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS) может неверно определять давление в первичном контуре. Из-за этого могут несанкционированно включаться стоп-сигналы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзывная кампания касается автомобилей, проданных на российском рынке с 2018 года. На таких машинах будут перепрограммированы блоки ABS. Дилеры проинформируют автовладельцев о необходимости приехать в сервис для бесплатного проведения работ.

Автоновости,Jeep,Росстандарт,
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