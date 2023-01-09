Jeep Grand Cherokee отзывают с российского рынка из-за неисправной ABS

Американская компания Jeep отзывает с российского рынка для ремонта 1217 автомобилей Grand Cherokee. Об этом сообщает Росстандарт .

«Причина отзыва транспортных средств: гидравлический блок управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS) может неверно определять давление в первичном контуре. Из-за этого могут несанкционированно включаться стоп-сигналы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзывная кампания касается автомобилей, проданных на российском рынке с 2018 года. На таких машинах будут перепрограммированы блоки ABS. Дилеры проинформируют автовладельцев о необходимости приехать в сервис для бесплатного проведения работ.