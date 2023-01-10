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1 час назад

Распространяется ли гарантия производителя на авто, ввезенные по параллельному импорту?

BFM.RU

В настоящее время автодилеры стараются не предоставлять гарантию на авто, ввезенные по схеме параллельного импорта, что незаконно, считают в Роспотребнадзоре. Каковы обязанности автодилера и права покупателя в такой ситуации?

Автодилерская манипуляция: что с гарантией на авто по параллельному импорту?
Фото: Сергей Бобылев/ТАСССергей Бобылев/ТАСС

В Роспотребнадзоре в интервью изданию Autonews заявили, что, если продавец отказывается предоставлять гарантию на новый автомобиль, поставленный по схеме параллельного импорта, он вводит покупателя в заблуждение.

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Ранее корреспондент Autonews лично столкнулся с тем, что крупнейшие дилеры отказывались предоставлять гарантию на машины, которые завозятся в Россию не напрямую, после того, как западные бренды заморозили работу в стране. Или предлагали купить право на ремонт и обслуживание автомобилей в случае неисправностей за 1% от стоимости машины в год. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что гарантию на любой товар устанавливает производитель и дилер не может ее обнулить. Даже если автомобиль ввезен по схеме параллельного импорта. Хотя в случае, если зарубежная компания свернула гарантийное обслуживание в России, привлечь дилера к ответственности будет сложнее, признали в ведомстве.

Комментирует владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев:

— Во всех развитых странах за товар отвечает производитель, и претензии нужно предъявлять всегда производителю, плюс гарантия в любом случае бесплатной не бывает, просто всегда включается в стоимость товара. При том что да, есть проблемы с пунктом по замене автомобиля, потому что особенности параллельного импорта заключаются в том, что ты не всегда можешь привезти однотипные автомобили. Сейчас крупные холдинги пытаются ввозить как раз однотипные машины, но гарантии в том, что это будет просто всегда и легко, нет. Сейчас пока еще машины, которые были проданы не по параллельному импорту, большинство производителей поддерживает гарантийный ремонт, а от машин, которые привезены по параллельному импорту, все производители открещиваются, соответственно, по большинству этих машин сейчас гарантия не предоставляется. Но, например, «Авилон» или «Ключавто» везут в большом объеме машины, они их продают уже с гарантией, правда, годовой гарантией, а не двухгодовой.

— Вот «Авилон» продает с гарантией, то есть, если что, он чинит автомобили исключительно за свой счет?

— За свой счет. Но мы же все прекрасно понимаем почему — просто включил это в стоимость автомобиля, есть расчеты, сколько примерно поломок приходится на тысячу автомобилей, соответственно, в каждую машину мы включим в цену столько-то на покрытие гарантии и за счет этого будем по тем машинам, которые приедут с какими-то проблемами, делать ремонт. То есть платят все равно все потребители за какого-то одного, условно говоря. Поэтому логичнее было бы все-таки предоставить человеку право выбора: хочешь без гарантии — цена такая, хочешь с гарантией — цена такая-то.

При этом, даже если на автомобиль не предоставляется гарантии, в течение двух лет продавец несет ответственность за все обнаруженные недостатки, отметили в Роспотребнадзоре. Это следует из закона о защите прав потребителей.

Продолжает автоюрист Сергей Радько:

«Закон о защите прав потребителей не менялся, и, соответственно, он по-прежнему предоставляет потребителю, то есть автовладельцу, право предъявить все требования по поводу поломки автомобиля или производителю, или продавцу, или импортеру. Соответственно, если компания является продавцом или импортером этого автомобиля, то у автовладельца есть прямое право предъявить именно ему требования об устранении этой поломки, даже если на машину вообще нет никакой гарантии как таковой. Предоставление гарантии на автомобиль — это не обязанность, а право производителя или продавца. Но, с другой стороны, если на автомобиле возникает поломка или неисправность, продавец или импортер обязан ее устранить. Поэтому судебная практика пойдет по тому пути, что, если мы предъявляем требования к продавцу автомобиля произвести его ремонт, устранить поломку, а он этого не делает, дело может дойти до того, что потом мы потребуем замену автомобиля или возврат денег со всеми компенсациями, которые предусмотрены законом о защите прав потребителей.

Гарантия, условно говоря, это всегда был маркетинговый ход, когда компания говорила, что да, мы готовы вашу машину чинить в течение, допустим, трех или пяти лет, или 100 тысяч километров пробега. Но даже если компания этого не говорит и это нигде не написано, то это не снимает с компании обязанность устранять все поломки, если они возникли не по причине нарушения правил эксплуатации, не по причине ДТП и так далее».

Эксперты отмечают: если на автомобиль есть гарантия, в случае поломки дилер обязан принять машину, изучить ее и устранить неисправность, если она возникла не по вине покупателя. Если гарантии нет, продавец вправе потребовать от водителя доказательства, что у машины именно производственный дефект, а не дефект, который возник во время эксплуатации. В таком случае покупателю придется оплатить диагностику самостоятельно. Но, если поломка подтвердится, дилеру придется возместить все расходы на экспертизу.

Автоновости,Сергей Радько,Олег Мосеев,Авилон,Роспотребнадзор,
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