Автодилерская манипуляция: что с гарантией на авто по параллельному импорту?

— Во всех развитых странах за товар отвечает производитель, и претензии нужно предъявлять всегда производителю, плюс гарантия в любом случае бесплатной не бывает, просто всегда включается в стоимость товара. При том что да, есть проблемы с пунктом по замене автомобиля, потому что особенности параллельного импорта заключаются в том, что ты не всегда можешь привезти однотипные автомобили. Сейчас крупные холдинги пытаются ввозить как раз однотипные машины, но гарантии в том, что это будет просто всегда и легко, нет. Сейчас пока еще машины, которые были проданы не по параллельному импорту, большинство производителей поддерживает гарантийный ремонт, а от машин, которые привезены по параллельному импорту, все производители открещиваются, соответственно, по большинству этих машин сейчас гарантия не предоставляется. Но, например, «Авилон» или «Ключавто» везут в большом объеме машины, они их продают уже с гарантией, правда, годовой гарантией, а не двухгодовой.