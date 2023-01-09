Петербуржец подал в суд на УАЗ

Житель Санкт-Петербурга Виктор Марков подал в суд на автозавод УАЗ из-за многочисленных неисправностей внедорожника «Патриот». Об этом сообщает в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

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Отмечается, что сразу после покупки внедорожника Марков обнаружил в нем кривые колесные диски, посторонние шумы из раздаточной коробки и нечеткое и нехарактерное включение рычага коробки. Позже он также выявил дефекты лакокрасочного покрытия, течь антифриза, неисправность электрооборудования (на панели приборов экран отображает информацию в зеркальном направлении), неравномерно установленные фары и фонари.

По всем заявленным недостаткам суд провел экспертизу, которая подтвердила часть из них, в том числе наличие течи антифриза с патрубка системы охлаждения и некорректные показания одометра.

«Выявленные дефекты носят производственный характер и возникли по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления автомобиля. Оснований не доверять заключению судебной экспертизы у суда не имеется», — отмечается в сообщении.