В России отзывают более тысячи автомобилей Jeep Grand Cherokee

АО «ЭфСиЭй РУС», официальный представитель изготовителя Jeep в России, объявило о том, что отзывает 1 217 автомобилей Jeep Grand Cherokee, реализованных в период с 2018 года с VIN-кодами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Росстандарта.

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Отмечается, что машины отзываются в силу проблем с гидравлическим блоком управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS).

«Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС, могут несанкционированно включаться стоп-сигналы», уточнили в Росстандарте.

Кроме того, пояснили эксперты, система позволяет запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза.