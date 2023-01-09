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8 минут назад

В России отзывают более тысячи автомобилей Jeep Grand Cherokee

Илья Родин

АО «ЭфСиЭй РУС», официальный представитель изготовителя Jeep в России, объявило о том, что отзывает 1 217 автомобилей Jeep Grand Cherokee, реализованных в период с 2018 года с VIN-кодами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу Росстандарта.

В России отзывают более тысячи автомобилей Jeep Grand Cherokee
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что машины отзываются в силу проблем с гидравлическим блоком управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS).

«Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС, могут несанкционированно включаться стоп-сигналы», уточнили в Росстандарте.

Кроме того, пояснили эксперты, система позволяет запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза.

Уточняется, что на всех автомобилях будет проведен контрольный осмотр. В случае необходимости будут бесплатно выполнены соответствующие работы.

Автоновости,Jeep Grand Cherokee,Jeep,Росстандарт,
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