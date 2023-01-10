В МЧС дали водителям советы по выживанию в аномальные морозы

Специалисты МЧС советуют водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, но если поездка неизбежна, то пользоваться пунктами обогрева и не отогревать автомобиль с помощью открытого огня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.