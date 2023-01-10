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2 часа назад

В МЧС дали водителям советы по выживанию в аномальные морозы

Ura.Ruиещё 2

Специалисты МЧС советуют водителям в морозную погоду отказаться от дальних поездок, но если поездка неизбежна, то пользоваться пунктами обогрева и не отогревать автомобиль с помощью открытого огня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

В МЧС дали водителям советы по выживанию в аномальные морозы
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RUВячеслав Егоров © URA.RU

«Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим, пользуйтесь мобильными пунктами обогрева», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. По информации специалистов, замерзшую в пути машину нельзя отогревать источниками открытого огня. В дороге желательно пользоваться стационарными и мобильными пунктами обогрева, добавили спасатели.

Ранее URA.RU рассказало, что на территории России установилась аномально холодная погода. В северных регионах морозы продлятся минимум до конца текущей недели.

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