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2 часа назад

Индийский рынок автомобилей стал третьим среди крупнейших в мире

ТАСС

Индия впервые обогнала Японию и заняла третье место среди крупнейших автомобильных рынков мира после Китая и США. Об этом во вторник сообщило Общество индийских автопроизводителей (SIAM).

Индийский рынок автомобилей стал третьим среди крупнейших в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2022 году в Индии было продано 4,25 млн автомобилей, включая легковые и коммерческие, приводит во вторник данные SIAM газета Business Standard. Рост продаж автомобилей в южноазиатской республике был достигнут за счет возмещения неудовлетворенного спроса и увеличения производства автопроизводителями.

В Китае в 2022 году продажи автомобилей выросли на 1,7% и составили 26,75 млн единиц, в то время как в США зафиксировано снижение продаж автомобилей на 7,8% в годовом исчислении, до 13,89 млн. Согласно предварительным данным, опубликованным японским изданием Nikkei, в 2022 году в Японии было продано 4,2 млн автомобилей, что на 5,6% меньше, чем в 2021 году. В 2021 году Китай был лидером на мировом рынке с продажей 26,27 млн автомобилей, за ним следовали США (15,4 млн) и Япония (4,44 млн).

В 2018 году в Индии было продано примерно 4,4 млн автомобилей, но в 2019 году объем продаж снизился до 4 млн. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 он стал ниже 3 млн. Однако в 2021 году продажи автомобилей в Индии восстановились и достигли отметки в 4 млн.

Однако нехватка полупроводниковых чипов в автопроме Индии замедляла рост объемов производства автомобилей в стране в 2021 году и в первые месяцы 2022 года. Это также привело к неудовлетворенному спросу на автомобили в эти периоды, который был восполнен в 2022 году.

По данным SIAM, продажи автомобилей в Индии будут расти по мере увеличения численности населения страны и роста спроса на автомобили, уровень владения которыми в стране пока остается низким, на уровне 8,5%.

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