Пассажирское сообщение возобновили на границе с КНР в Приморье впервые с 2020 года

В Приморье впервые за два года границу КНР и РФ пересекли пассажирские автобусы. Об этом сообщила пресс-служба Уссурийской таможни, пишет РИА Новости.

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В пропускном пункте Краскино в Приморье границу пересекли четыре автобуса – два из Китая и два из России. Это произошло впервые с 2020 года. С 8 января сняты все ограничения на въезд в Китай для всех граждан РФ, имеющих действующие визы.

«Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино 9 января 2023 года. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два - на въезд в Россию. Всего через границу в пункте пропуска МАПП Краскино проследовало 28 граждан Китая: 10 человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России», - сообщили в Уссурийской таможне.

Уточняется, что среди прочих, границу пересекли и сотрудники международных организаций, а туристов в автобусах не было.