Пассажирское сообщение возобновили на границе с КНР в Приморье впервые с 2020 года

В Приморье впервые за два года границу КНР и РФ пересекли пассажирские автобусы. Об этом сообщила пресс-служба Уссурийской таможни, пишет РИА Новости.
В пропускном пункте Краскино в Приморье границу пересекли четыре автобуса – два из Китая и два из России. Это произошло впервые с 2020 года. С 8 января сняты все ограничения на въезд в Китай для всех граждан РФ, имеющих действующие визы.
«Четыре пассажирских автобуса с гражданами Китая оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино 9 января 2023 года. Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два - на въезд в Россию. Всего через границу в пункте пропуска МАПП Краскино проследовало 28 граждан Китая: 10 человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России», - сообщили в Уссурийской таможне.
Уточняется, что среди прочих, границу пересекли и сотрудники международных организаций, а туристов в автобусах не было.
Напомним, пассажирское сообщение через приморские пункты пропуска Хуньчунь - Краскино и Пограничный - Суйфэньхэ возобновилось с 8 января. С этого же дня сняты ограничения на въезд для всех граждан РФ, имеющих действующие визы. При этом выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.