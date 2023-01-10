Автомобильная часть Крымского моста во вторник, 10 января, полностью перекрыта на ремонт. Как сообщал Минтранс РФ в официальном Telegram-канале, работы будут продолжаться до 16:00 мск.

Напомним, что утром 8 октября 2022 года на мосту взорвалась фура. Из-за происшествия частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ подозревает в организации теракта военную разведку Украины.

Ремонт поврежденной части моста начался 12 октября, а движение по переправе восстановили в начале декабря. В Росавтодоре подчеркивали, что работы ведутся круглосуточно. В январе рабочие должны установить первые два пролета левой стороны моста, еще два поврежденных элемента заменят в феврале.