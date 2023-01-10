Mazda подтвердила возврат к роторным двигателям в 2023 году

Компанию Mazda можно назвать «азиатскими французами». Как и французский автопром на фоне западных компаний, Mazda ярко выделяется среди азиатских производителей нестандартным подходом к самым, казалось бы, традиционным вещам. Одним из таких эксклюзивных решений Mazda является применение роторного двигателя Ванкеля вместо привычных рядных и V-образных поршневых агрегатов. Последней роторной Mazda был спорткар RX-8, снятый с производства в 2012 году. Теперь же стало известно, что роторный мотор снова появится в линейке.

Первой новой моделью, которая получит роторный двигатель, станет Mazda MX-30. Правда, он будет действовать не самостоятельно, а в качестве генератора для электромотора, который и будет приводить в движение колеса автомобиля. Отличительной особенностью роторного двигателя внутреннего сгорания является вращение самого главного рабочего элемента – отсутствует необходимость нагромождения дополнительных узлов, преобразующих возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение ведущего вала в поршневых ДВС.