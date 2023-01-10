Chery раскрыла китайский ответ на Land Rover Defender

Концепт Jetour T-X представили год назад, летом презентовали якобы серийную версию, а на излёте 2022-го внедорожник выехал на дорожные тесты. На днях суббренд Chery провёл закрытую презентацию, на которой более подробно обрисовал том, какой будет новинка. Её примечательность заключается в том, что Jetour T-X будет глобальной моделью.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Стало известно, что Jetour T-1 будет выпускаться в 5- и 7-местной версиях, которые будут иметь разную длину кузова при одинаковой колёсной базе. По предварительной информации, "короткий" внедорожник будет длиной примерно 4,75 м, а "семейный" вариант - 5,1 м.

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В линейку двигателей войдут агрегаты объёмом 1,6 и 2,0 литра, которым на первых порах пропишут 7-ступенчатый преселективный "робот", а позднее 8-диапазонный "автомат" собственной разработки и производства Chery. Заявлена и гибридная версия 5-местного Jetour T-1: его оснастят PHEV-установкой с двигателем с высоким КПД (до 44%) и 70-литровым топливным баком. Запас хода в электрическом режиме будет на уровне 200 км, в гибридном - около 1500 км.

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Салон официально пока так и не раскрыт, пока представление о нём можно составить по "шпионским" снимкам. Но на прошедшей презентации поделились некоторыми особенностями серийного внедорожника. Они должны привлечь внимание любителей активного отдыха: заднюю часть салона можно трансформировать в двухспальную кровать, а на распашную пятую дверь закрепить функциональную полку, которая поможет в быту на природе, став подобием кухни.

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В числе конкурентов заявлены Ford Bronco, Land Rover Defender и отечественный Tank 300, который через несколько дней, напомним, выйдет на российский рынок.

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Премьера Jetour T-1 должна состояться в апреле на автосалоне в Шанхае, а в продаже внедорожник появится в третьем квартале. Диапазон цен - 149 800 - 206 800 юаней (примерно 1,5-2,1 млн рублей).