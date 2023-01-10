Hyundai Ioniq 5 научился ездить боком и делать «танковый разворот»

Компания Hyundai Mobis, входящая в конгломерат Hyundai Motor Group, значительно увеличила маневренность электрического хэтчбека Ioniq 5. Он получил четыре модуля e-corner, благодаря которым все колеса могут поворачиваться на 90 градусов. Это позволяет электрокару ездить в «режиме краба», по диагонали, или просто боком, а также совершать «танковый разворот» на месте. Новые способности Ioniq показали на видео — правда, пока это только прототип.

Фото: © Hyundai Mobis / YouTube © Hyundai Mobis / YouTube

Для быстрого разворота Hyundai Ioniq 5 получил функцию Zero turn: колеса встают под углом примерно 45 градусов, в результате чего электрокар разворачивается на месте. Есть и другой способ: передние колеса установлены прямо, в то время как задние расположены под углом 90 градусов — в этом случае радиус разворота кажется чуть больше.

Кроме этого, электрокар научился двигаться боком, что может пригодиться при параллельной парковке. Наконец, модули позволяют ездить по диагонали подобно электрическому Hummer от GMC.

Hyundai Mobis не раскрыл подробностей о прототипе, но отметил, что на видео показаны «реальные движения», обеспечиваемые четырьмя модулями. Их «преимущества на узких улицах в центре города или в местах погрузки должны быть очевидны», добавили разработчики.