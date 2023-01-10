Toyota начала продажи гибридной модели Prius нового поколения

Toyota Motor запустила продажи новых моделей Prius Series Parallel Hybrid (HEV). Рестайлинговый гибридный Prius оснащен 1,8- и 2-литровыми двигателями, с новой гибридной системой пятого поколения.

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По сравнению с предыдущей моделью, новая отличается улучшенной топливной экономичностью (28,6 км/л) и максимальной мощностью 144 кВт, которая в 1,6 превышает показатель предыдущего Prius.

Новый 1,8-литровый Prius (классы U и X) обладает аналогичной мощностью, при улучшенной топливной эффективность в 32,6 км/л.

Машины будут продаваться по цене 2,7-3,9 млн иен.