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49 минут назад

Toyota начала продажи гибридной модели Prius нового поколения

runews24.ruиещё 1

Toyota Motor запустила продажи новых моделей Prius Series Parallel Hybrid (HEV). Рестайлинговый гибридный Prius оснащен 1,8- и 2-литровыми двигателями, с новой гибридной системой пятого поколения.

Toyota начала продажи гибридной модели Prius нового поколения
Фото: runews24.rurunews24.ru

По сравнению с предыдущей моделью, новая отличается улучшенной топливной экономичностью (28,6 км/л) и максимальной мощностью 144 кВт, которая в 1,6 превышает показатель предыдущего Prius.

Новый 1,8-литровый Prius (классы U и X) обладает аналогичной мощностью, при улучшенной топливной эффективность в 32,6 км/л.

Машины будут продаваться по цене 2,7-3,9 млн иен.

В компании отметили, что в марте 2023 года также запустят продажу модели Plug-in Hybrid (PHEV).

Автоновости,Toyota,Toyota Motors,
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